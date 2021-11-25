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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 'dev' zarar! Kaybedilen para...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 5. maçında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Grupta 5'te 0 çeken siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde henüz puan ve primle tanışamazken, kaybettiği toplam para ödülü 11.2 milyon euroya (yaklaşık 151 milyon lira) ulaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:52
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın 'dev' kaybı! 151 milyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda son olarak Ajax'a mağlup olan ve çıktığı 5. maçtan da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş yine puan ve primle tanışamadı. Milliyet'in haberine göre Kartal'ın dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon euroya (151 milyon lira) ulaştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın 'dev' kaybı! 151 milyon...

UEFA sezon başında gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon euro (38 milyon lira) prim verileceğini ilan etmişti. Beraberliğin prim miktarı ise 930 bin euro (12.5 milyon lira) olarak belirlenmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın 'dev' kaybı! 151 milyon...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçını 7 Aralık Salı günü Borussia Dortmund'la deplasmanda oynayacak.

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