BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 'dev' zarar! Kaybedilen para...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda son olarak Ajax'a mağlup olan ve çıktığı 5. maçtan da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş yine puan ve primle tanışamadı. Milliyet'in haberine göre Kartal'ın dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon euroya (151 milyon lira) ulaştı.
UEFA sezon başında gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon euro (38 milyon lira) prim verileceğini ilan etmişti. Beraberliğin prim miktarı ise 930 bin euro (12.5 milyon lira) olarak belirlenmişti.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçını 7 Aralık Salı günü Borussia Dortmund'la deplasmanda oynayacak.