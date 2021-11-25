"Anlamsız bulduk"

Kulüpler Birliği'nin dün gerçekleştirdiği toplantıda 14 Süper Lig kulübünün önümüzdeki 6 hafta boyunca hakemlerle ilgili konuşmama kararı alındığı açıklandı. Siyah-beyazlı yönetim karara tepki gösterirken, şu açıklamaya yer verdi: Alınan kararı gereksiz ve anlamsız buluyoruz. Bu kararın hangi maksatla alındığını ve neden bu kararın kamuoyuna açıklandığını da anlamakta güçlük çekiyoruz. Ayrıca hakemler hakkında konuşmama kararınızın sezon boyu değil sadece 6 haftalık bir süreci kapsamasına da anlam veremiyoruz. Adaletsizliğin devam etmesi durumunda, futbol oyun kurallarına aykırı tüm durumlarla ilgili, bugüne kadar olduğu gibi Beşiktaş gelenekleriyle tarz ve tavrımızdan taviz vermeden, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir. Bundan sonra da meydana gelecek hatalı karar ve adaletsiz uygulamalar karşısında kendimize has tutum ve tavrımızla mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla sunarız.