SPOR HABERİ - Beşiktaş Ajax karşısında teselli arıyor! İşte muhtemel 11'ler

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş , deplasmandaki Ajax mücadelesini de 2-0 kaybetti. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0'lık skorlarla boyun eğmişti.

JOSEF DE SOUZA CEZALI

Hiç puanı olmayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını da kaybederek zirvenin 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı takım böylece az da olsa teselli bulmak amacında.