"Düştük kalkarız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesi açıklamalar yaptı. Devler Ligi için "Hedefsiz durumdayız şu an grupta. 2 maçımız var. Takım olarak iyi durumda değiliz. Hem ligde hem Avrupa'da aldığımız sonuçlar maalesef beklentinin çok altında" yorumunu yapan usta hoca "Takım olarak camianın beklentisinin çok uzağındayız. Zaman zaman kötü gidişat olabiliyor. Bizim amacımız bunun önünü kesmek ve camiayı normal döndürmek, olması gereken yere götürmek. Biz bunun için buradayız" diye konuştu. Sergen Yalçın "Beşiktaş 100 yılı aşkındır var olan bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını her zaman bilmiştir. Tekrar ayağa kalkmak şu an tüm grubun elinde. Bunu yapabiliriz. Yapacak gücümüz ve kalitemiz var. Yapmamak için sebep yok. İşler iyi gitmiyorsa sorumlusu benim. Uğraşıyoruz takımı tekrar ayağa kaldırmak için" ifadelerini kullandı.

Yalçın, durumu merakla beklenen Batshuayi ile ilgili de konuştu ve oynamayacağını bildirdi: Batshuayi'yi Ajax maçında oynatmayacağız.