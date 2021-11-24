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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Larin bombası patlıyor! Premier Lig...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2 kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta sezona damga vuran isim Cyle Larin olmuştu. Bu sezon da tüm kulvarlarda Beşiktaş forması ile çıktığı 13 karşılaşmada 5 gol 1 asist yapan Cyle Larin için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için Premier Lig'den 2 ekip devreye girdi. (fotomac.com.tr - Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:33
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Larin bombası patlıyor! Premier Lig...

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Larin bombası patlıyor! Premier Lig...

Beşiktaş'ın, primler hariç yıllık net 1.6 milyon euro kazanan Cyle Larin'e 1.9 milyon euro teklif edeceği bildirilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Larin bombası patlıyor! Premier Lig...

Kanadalı oyuncunun ise senelik 2.5 milyon euro garanti ücretin yanı sıra başarıya endeksli bonus ödemeleri istediği iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Larin bombası patlıyor! Premier Lig...

İNGİLİZ EKİPLERİ DEVREDE

İngiliz basınında yer alan haberde Premier Lig'den 2 takımın Larin için devreye girdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Larin bombası patlıyor! Premier Lig...

Haberde, Watford ve Newcastle United'ın sezon sonunda sözleşmesi sona ereecek olan Larin için devrede olduğu yazıldı.

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