BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Larin bombası patlıyor! Premier Lig...

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın, primler hariç yıllık net 1.6 milyon euro kazanan Cyle Larin'e 1.9 milyon euro teklif edeceği bildirilmişti.
Kanadalı oyuncunun ise senelik 2.5 milyon euro garanti ücretin yanı sıra başarıya endeksli bonus ödemeleri istediği iddia edilmişti.
İNGİLİZ EKİPLERİ DEVREDE
İngiliz basınında yer alan haberde Premier Lig'den 2 takımın Larin için devreye girdiği iddia edildi.
Haberde, Watford ve Newcastle United'ın sezon sonunda sözleşmesi sona ereecek olan Larin için devrede olduğu yazıldı.