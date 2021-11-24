Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen ve UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında sahasında Ajax ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda bir yandan da 7 oyuncunun da takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte takımdan gönderilecek isimler ve tüm detaylar... Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:27
BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden siyah-beyazlılar, şampiyon unvanıyla başladığı sezonda son haflarada oldukça kötü bir performans sergiledi. Yeni Malatyaspor'la 11 Ağustos'ta oynanan maçtan sonra tüm karşılaşmalarda kalesinde en az 1 gol gören Beşiktaş'ta kalesini gole kapatamama serisi 13 maça yükseldi. Siyah-beyazlılar; Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı son 4 resmi mücadelede kalesini gole kapatamadı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

AJAX MAÇI KRİTİK OLACAK

Beşiktaş'ta oyuncuların performansını eleştiren Sergen Yalçın, bugün düzenlediği basın toplantısında kötü gidişatın sorumluluğunu üstlenmişti. Tecrübeli teknik adam ve öğrencilerinin, taraftarlarının önünde oynayacakları Ajax maçını oldukça önemli gördükleri ve iyi bir performans sergilemeyi hedefledikleri öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

7 AYRILIK

Siyah-beyazlıların sahaya yansıtalacak iyi oyunla birlikte tribünlere karşı iyi bir mesaj vermeyi hedefledikleri ifade edildi. Milliyet'in haberine göre; öte yandan siyah-beyazlılarda sezon sonunda 7 yabancı futbolcuyla yolların ayrılacağı ortaya çıktı. İşte Beşiktaş'ın 2022-2023 sezonu kadrosunda yer vermeyeceği o isimler...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

JEREMAIN LENS - SAĞ KANAT

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan Jeremain Lens, 2 sezondur siyah-beyazlılarda kadroya dahi giremedi. Tecrübeli futbolcu son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. Beşiktaş'a döndükten sonra çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren Jeremain Lens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Hollandalı oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

DOUGLAS - SAĞ BEK

Beşiktaş'a Abdullah Avcı döneminde transfer edilen ve daha sonra Sergen Yalçın tarafından takımda düşünülmeyen Douglas'ın da mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak. Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı formayla istenilen performansı veremezken yeni durağının Brezilya ya da Süper Lig olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

ATIBA HUTCHINSON - DEFANSİF ORTA SAHA

Siyah-beyazlı formayla uzun yıllardır mücadele eden ve her sezon bir öncekine göre daha iyi performans gösteren Atiba Hutchinson'ın fiziği bu sezon düşüşe geçti. 38 yaşındaki oyuncunun sezon sonuyla birlikte emekli olma kararı alması beklenirken, siyah-beyazlı takımın teknik ekibine dahil olacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

FABRICE N'SAKALA - SOL BEK

Sergen Yalçın'ın Alanyaspor döneminden de öğrencisi olan Fabrice N'Sakala bu sezon başında forma yarışında mevkidaşlarının gerisinde kaldı. Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği sol bekte oynayan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçından sonra yaptığı beğeniyle taraftardan tepki gördü. Kongolu sol bekin Alanyaspor maçının ardından kadro dışı bırakıldığı siyah-beyazlılar tarafından resmen açıklandı. 31 yaşındaki Fabrice N'Sakala'nın sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunmasına rağmen tecrübeli oyuncunun bu maddenin devreye girmeyeceği öğrenildi. Fabrice N'Sakala ile yollar sezon sonunda kesin olarak ayrılacak. Öte yandan tecrübeli futbolcunun devre arasında da siyah-beyazlı takıma veda edebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

ADEM LJAJIC - ON NUMARA

Beşiktaş'ın bonservisini almasının ardından performansı her sezon daha da geriye giden Adem Ljajic bu sezon başında futboldan oldukça uzak kaldı. Aşk hayatındaki mutsuzluğunu sahaya yansıtan Sırp futbolcunun, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından Beşiktaş'a veda edeceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

MICHY BATSHUAYI - SANTRFOR

Siyah-beyazlıların sezon başında Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi'nin geçici sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli futbolcunun son haftalarda üst üste sakatlıklar yaşaması ve istenilen seviyede form tutamadığı için devre arasında takıma veda edeceği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

MIRALEM PJANIC - MERKEZ ORTA SAHA

Beşiktaş'ın transfer döneminin son anlarında evraklarını yetiştirdiği Miralem Pjanic de sezon sonunda Barcelona'ya dönme planları yapıyor. Bosna Hersekli orta sahanın siyah-beyazlı kulüple sezon sonunda bitecek olan kiralık anlaşmasının ardından Xavi yönetimindeki Katalan devine geri döneceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

LARIN PAZARLIK MASASINDA

Beşiktaş'ta takımın skorer isimlerinden Cyle Larin'in de sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli futbolcuyla siyah-beyazlı idareciler arasında pazarlıkların devam ettiği, Kanadalı santraforun sözleşmesinin uzatılmasının daha kuvvetli ihtimal olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

VIDA'YA İNDİRİMLİ SÖZLEŞME

Siyah-beyazlıların maaş yükü anlamında en fazla sorun olan Domagoj Vida ile de indirimli sözleşme üzerinden pazarlıklarına devam ettiği ortaya çıktı. Hırvat savunmacının Süper Lig deviyle bitecek olan sözleşmesini uzatmak istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

SOUZA KESİN OLARAK KALACAK

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği çifte şampiyonlukta takımın dinamosu olan Josef de Souza'nın sözleşme süresi sezon sonunda tamamlanacak. Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinde yer alan "20 maç oynarsa, uzatma opsiyonu devreye girer" maddesinin kesin olarak kullanılacağı öğrenildi. Josef de Souza bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maçta forma şansı buldu.

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