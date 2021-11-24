BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

JEREMAIN LENS - SAĞ KANAT
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan Jeremain Lens, 2 sezondur siyah-beyazlılarda kadroya dahi giremedi. Tecrübeli futbolcu son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. Beşiktaş'a döndükten sonra çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren Jeremain Lens'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Hollandalı oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DOUGLAS - SAĞ BEK
Beşiktaş'a Abdullah Avcı döneminde transfer edilen ve daha sonra Sergen Yalçın tarafından takımda düşünülmeyen Douglas'ın da mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak. Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı formayla istenilen performansı veremezken yeni durağının Brezilya ya da Süper Lig olması bekleniyor.
ATIBA HUTCHINSON - DEFANSİF ORTA SAHA
Siyah-beyazlı formayla uzun yıllardır mücadele eden ve her sezon bir öncekine göre daha iyi performans gösteren Atiba Hutchinson'ın fiziği bu sezon düşüşe geçti. 38 yaşındaki oyuncunun sezon sonuyla birlikte emekli olma kararı alması beklenirken, siyah-beyazlı takımın teknik ekibine dahil olacağı öğrenildi.