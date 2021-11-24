BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 7 ismin bileti kesildi (BJK spor haberi)

FABRICE N'SAKALA - SOL BEK



Sergen Yalçın'ın Alanyaspor döneminden de öğrencisi olan Fabrice N'Sakala bu sezon başında forma yarışında mevkidaşlarının gerisinde kaldı. Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği sol bekte oynayan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçından sonra yaptığı beğeniyle taraftardan tepki gördü. Kongolu sol bekin Alanyaspor maçının ardından kadro dışı bırakıldığı siyah-beyazlılar tarafından resmen açıklandı. 31 yaşındaki Fabrice N'Sakala'nın sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunmasına rağmen tecrübeli oyuncunun bu maddenin devreye girmeyeceği öğrenildi. Fabrice N'Sakala ile yollar sezon sonunda kesin olarak ayrılacak. Öte yandan tecrübeli futbolcunun devre arasında da siyah-beyazlı takıma veda edebileceği öğrenildi.