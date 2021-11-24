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Atiba: İşler iyi gitmiyor ama...

“İnişler çıkışlar olur. Şu an olmak istemediğimiz bir yerdeyiz”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Atiba: İşler iyi gitmiyor ama...

Sergen Yalçın'la birlikte basın toplantısına katılan kaptan Atiba, kalan 2 maçta 6 puan hedeflediklerini söyledi. Kanadalı orta saha "Bizim için önemli bir maç olacak. Kendi gururumuz için, grubu iyi bitirmek için bir maça çıkacağız. Bu grubu 6 puanla tamamlamak bizim için iyi olur. Niyetimiz bu" ifadelerini kullandı. Atiba şöyle devam etti: İşler iyi gitmiyor. Futbolda inişler çıkışlar olur. Şu an olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz. Önemli olan buradan nasıl çıkacağını bilmektir. Her şey üst üste geldi. Tüm bu maç yoğunluğunu ve şanssızlığı da üst üste koyarsak bu sakatlıkların neden olduğunu anlayabiliriz.

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