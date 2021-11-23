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Welinton baba oldu

Beşiktaşlı Welinton baba oldu. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden dün yapılan açıklamada, "Welinton Souza'nın eşi Pamela Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Souza çifti, bebeklerine Lorenzo ismini verdi. Welinton-Pamela Souza çiftini tebrik eder, Lorenzo bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Welinton baba oldu
Beşiktaşlı Welinton baba oldu. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden dün yapılan açıklamada, "Welinton Souza'nın eşi Pamela Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Souza çifti, bebeklerine Lorenzo ismini verdi. Welinton-Pamela Souza çiftini tebrik eder, Lorenzo bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
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