Beşiktaşlı Welinton baba oldu. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden dün yapılan açıklamada, "Welinton Souza'nın eşi Pamela Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Souza çifti, bebeklerine Lorenzo ismini verdi. Welinton-Pamela Souza çiftini tebrik eder, Lorenzo bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
Beşiktaşlı Welinton baba oldu. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden dün yapılan açıklamada, "Welinton Souza'nın eşi Pamela Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Souza çifti, bebeklerine Lorenzo ismini verdi. Welinton-Pamela Souza çiftini tebrik eder, Lorenzo bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.