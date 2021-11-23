SPOR HABERİ - Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın Ajax maçı kadrosunda kart cezalısı Josef'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Serdar Saatçı yer almadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AJAX MAÇI KAMP KAFİLESİ: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Umut Meraş, Alex Teixeira.