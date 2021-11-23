SPOR HABERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan son uyarı! "Geçen sezon..."

Süper Lig'de son Alanya maçında da istediği çıkışı yapamayan ve deplasmandan eli boş dönem Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın oyuncularıyla yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ümraniye Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Sergen Yalçın çok net ifadeler kullandı.

ŞAPKAMIZI ÖNÜNÜZE KOYUN Takvim'in haberine göre, kadro kalitelerinin hakkını veremediklerini belirten Yalçın, "Ligdeki tablomuzun sorumlusu bizleriz. Biz sezona şampiyon ünvanı ile başladık. Daha da güçlendik. Ama kalitemiz sahaya yansımıyorsa şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerek. Bu duruma nasıl düştüysek öyle ayağa kalkacağız. Bunun yapacak olan da biziz" dedi.