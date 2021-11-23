SPOR HABERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan son uyarı! "Geçen sezon..."

Süper Lig'de son Alanya maçında da istediği çıkışı yapamayan ve deplasmandan eli boş dönem Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın oyuncularıyla yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Ümraniye Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda Sergen Yalçın çok net ifadeler kullandı.
ŞAPKAMIZI ÖNÜNÜZE KOYUN
Takvim'in haberine göre, kadro kalitelerinin hakkını veremediklerini belirten Yalçın, "Ligdeki tablomuzun sorumlusu bizleriz. Biz sezona şampiyon ünvanı ile başladık. Daha da güçlendik. Ama kalitemiz sahaya yansımıyorsa şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerek. Bu duruma nasıl düştüysek öyle ayağa kalkacağız. Bunun yapacak olan da biziz" dedi.
ÇOK GEÇ OLMADAN...
"Kimse bu takımda yenilgiyi peşinen kabul edemez. Geçen sezon bizi şampiyon yapan şey ortaya koyduğumuz karakterdi. Burada bir yanlış var. Sahada kim oynuyorsa tüm motivasyonunu, enerjisini ortaya koymalı. Koymayana ise aramızda yer yok. Bunu bilmeli.. Geç olmadan eski karakterimize dönelim"
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