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SON DAKİKA - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulunuyor! | CANLI İZLE

Son dakika haberi... Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında 24 Kasım Çarşamba akşamı Ajax'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulunuyor. Yalçın'ın açıklamalarını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 16:04 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 16:12
SON DAKİKA - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulunuyor! | CANLI İZLE

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında 24 Kasım Çarşamba akşamı Ajax'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulunuyor.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük.

Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur demiştim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu.

"MAÇLARIN 1-2 TANESİNİ KAZANABİLİRDİK"

Biraz şans faktörünü de ortaya atarsak, maçların 1-2 tanesini kazanabilirdik ama bireysel hatalar ve yediğimiz basit goller istediğimiz noktada duramamamızı sağladı. Bu benim şahsi fikrim. Kalan 2 maç var, yarın da önemli bir takıma karşı oynayacağız.

Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun, zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun.

Tabii ki amacımız bunun önünü kesmek ve bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor.

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