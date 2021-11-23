Beşiktaş yönetiminden üç futbolcuya sert uyarı! "Sıkıntınız nedir?"

Beklenen oldu ve yönetim, Demokratik Kongolu futbolcuyu geçici süreyle kadro dışı bıraktığını duyurdu. Bundan böyle çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürecek olan N'Sakala ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre yönetim, N'Sakala dışında bir süredir bekleneni veremeyen futbolcuların da dikkatini çekti.