Beşiktaş yönetiminden üç futbolcuya sert uyarı! "Sıkıntınız nedir?"

Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta yönetim, disiplini sağlamak için düğmeye bastı.
Siyah beyazlı yönetim bu bağlamda ilk olarak, teknik heyetin de raporu doğrultusunda sol bek Fabrice N'Sakala'yı kadro dışı bıraktı.
Bu sezon sadece 7 resmi maçta şans bulabilen, son haftalarda kadroya dahi alınmayan 31 yaşındaki oyuncu geçen hafta bir antrenmana da çıkmayı reddetmişti. Tecrübeli oyuncu ayrıca Trabzonsporlu Yusuf Sarı'nın Beşiktaş'ı yendikleri maçtan sonra yaptığı "Bravo takım!" paylaşımını beğenmişti.