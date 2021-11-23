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Beşiktaş yönetiminden üç futbolcuya sert uyarı! "Sıkıntınız nedir?"

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kaybeden Beşiktaş'ta ilk fatura Fabrice N'Sakala'ya çıktı. Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir kadroya giremeyen ve memnuniyetsiz tavırlarıyla dikkat çeken deneyimli futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Beşiktaş'ta N'Sakala'nın ardından üç futbolcunun daha uyarı aldığı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 10:08
Beşiktaş yönetiminden üç futbolcuya sert uyarı! "Sıkıntınız nedir?"

Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta yönetim, disiplini sağlamak için düğmeye bastı.

Beşiktaş yönetiminden üç futbolcuya sert uyarı! "Sıkıntınız nedir?"

Siyah beyazlı yönetim bu bağlamda ilk olarak, teknik heyetin de raporu doğrultusunda sol bek Fabrice N'Sakala'yı kadro dışı bıraktı.

Beşiktaş yönetiminden üç futbolcuya sert uyarı! "Sıkıntınız nedir?"

Bu sezon sadece 7 resmi maçta şans bulabilen, son haftalarda kadroya dahi alınmayan 31 yaşındaki oyuncu geçen hafta bir antrenmana da çıkmayı reddetmişti. Tecrübeli oyuncu ayrıca Trabzonsporlu Yusuf Sarı'nın Beşiktaş'ı yendikleri maçtan sonra yaptığı "Bravo takım!" paylaşımını beğenmişti.

Beşiktaş yönetiminden üç futbolcuya sert uyarı! "Sıkıntınız nedir?"

Beklenen oldu ve yönetim, Demokratik Kongolu futbolcuyu geçici süreyle kadro dışı bıraktığını duyurdu. Bundan böyle çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürecek olan N'Sakala ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş yönetiminden üç futbolcuya sert uyarı! "Sıkıntınız nedir?"

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre yönetim, N'Sakala dışında bir süredir bekleneni veremeyen futbolcuların da dikkatini çekti.

Beşiktaş yönetiminden üç futbolcuya sert uyarı! "Sıkıntınız nedir?"

"SIKINTINIZ NEDİR?"

Salih Uçan, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup'la yapılan görüşmelerde "Takıma geldiğiniz günden bu yana yeteri kadar forma şansı buldunuz ama istek ve arzudan uzaksınız. Sıkıntınız nedir?" denildi ve toparmanmaları istendi.

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