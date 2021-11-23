BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın karar aşamasında! Ajax maçı sonrası...

Beşiktaş peş peşe alınan kötü sonuçlar hem teknik heyetin hem futbolcuların hem de camianın keyfini fazlasıyla kaçırdı. Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyet takımda şampiyonluk yarışında büyük bir sıkıntı yaratırken, tüm bu sürecin ardından gelen Ajax ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması ise teknik direktör Sergen Yalçın'ı karar vermesi çok zor bir ikileme itti. Devler Ligi'nde henüz puanı bulunmayan ve bu durum üzerinde baskı yaratan başarılı hoca, diğer taraftan da kadroda rotasyon yapmak istiyor.

ELİ KOLU BAĞLANDI

Fakat daha önce denediği maçlarda takımın farklı yenilgiler alması Sergen Yalçın'ın çekingen davranmasına sebep oluyor. Son dönemde artan eleştiriler alınacak kararları daha da zorlaştırırken, as kadroyla çıkılan maçlar sonrası takımın hem fiziksel hem de mental açıdan dağılması ise teknik heyetin elini kolunu bağlıyor. Namağlup bir şekilde yoluna ilerleyen Ajax karşısında iç sahada alınacak puan ya da puanların takımı motive edeceğini de düşünen teknik direktör Yalçın, bu maçın ardından gidecek ve kalacaklarla ilgili de son kararını verecek.