Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı! Görüşme odasına

Beşiktaş'ta son olarak Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan kötü sonuç bardağı taşırdı! SiyahBeyazlı Yönetimin teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya geleceği ve kötü sonuçları masaya yatıracağı öğrenildi. Yönetimin bu görüşmede Sergen hocadan rapor isteyeceği de belirtildi. Bilindiği gibi Sergen Yalçın, Alanyaspor yenilgisi sonrası oyuncuları hedef göstermişti. Bu görüşmede radikal kararlar alınabileceği, oyuncuların durumlarının tek tek değerlendirilerek ceza-kadro dışı olasılıklarının masaya yatırılacağı belirtildi.

Siyah-Beyazlılar'da Alanyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik yapılan eleştiriler kadro tercihleri üzerinden oldu. Yalçın'ın 11'de sahaya sürdüğü Atiba ve Kenan Karaman tercihlerinin yanlış olduğu yönünde eleştiriler geldi. Kanada Milli Takımı'ndan uzun ve yorucu bir yolculuk sonrası İstanbul'a dönen ve ertesi gün tek antrenmana çıkarak Alanya maçına hazırlanan 38 yaşındaki Atiba tel tel döküldü. Ayrıca Batshuayi'nin yokluğunda bu sezon golle tanışamamış Kenan Karaman'ın yerine Güven Yalçın ya da N'Koudou'nun tercih edilmesi gerektiği eleştirileri yapıldı.



