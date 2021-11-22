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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı! Görüşme odasına

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Son 3 maçından puan çıkartamayan Beşiktaş'ta, hedefteki isim Sergen Yalçın... Yönetim, tecrübeli teknik adam ile ilgili kararını verdi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı! Görüşme odasına

Beşiktaş'ta son olarak Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan kötü sonuç bardağı taşırdı! SiyahBeyazlı Yönetimin teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya geleceği ve kötü sonuçları masaya yatıracağı öğrenildi. Yönetimin bu görüşmede Sergen hocadan rapor isteyeceği de belirtildi. Bilindiği gibi Sergen Yalçın, Alanyaspor yenilgisi sonrası oyuncuları hedef göstermişti. Bu görüşmede radikal kararlar alınabileceği, oyuncuların durumlarının tek tek değerlendirilerek ceza-kadro dışı olasılıklarının masaya yatırılacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı! Görüşme odasına

Siyah-Beyazlılar'da Alanyaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik yapılan eleştiriler kadro tercihleri üzerinden oldu. Yalçın'ın 11'de sahaya sürdüğü Atiba ve Kenan Karaman tercihlerinin yanlış olduğu yönünde eleştiriler geldi. Kanada Milli Takımı'ndan uzun ve yorucu bir yolculuk sonrası İstanbul'a dönen ve ertesi gün tek antrenmana çıkarak Alanya maçına hazırlanan 38 yaşındaki Atiba tel tel döküldü. Ayrıca Batshuayi'nin yokluğunda bu sezon golle tanışamamış Kenan Karaman'ın yerine Güven Yalçın ya da N'Koudou'nun tercih edilmesi gerektiği eleştirileri yapıldı.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı! Görüşme odasına

KASADA DA KAYIP

Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 çeken Beşiktaş, 11.2 milyon Euro'luk gelirden oldu. Süper Lig'de ise 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kartal, galibiyet ve beraberliklerden 19 milyon TL prim kazanırken, yaşadığı puan kayıplarından ise 16.1 milyon TL'yi sahada bırakmış oldu. (Takvim)

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