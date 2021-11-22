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Beşiktaş'ta 'dev' kayıp! 159 milyon...

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kaybeden Beşiktaş'ın düşüşü devam ediyor. Ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de kötü bir grafik çizen Kartal, oynadığı 4 maçı da kaybetti. Siyah-beyazlılar saha içi kadar saha dışında da büyük kayıp yaşadı. Beşiktaş, kaybedilen puanlardan dolayı yaklaşık 159 milyon TL'lik gelirden oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 13:51
Beşiktaş'ta 'dev' kayıp! 159 milyon...

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş'ta, önemli ücretlerle transfer edilen oyuncuların, kazanılan maçlarla maliyetlerini çıkaracağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Sabah'ın haberine göre; Avrupa'da 4'te sıfır çeken siyah-beyazlı ekip, 11.2 milyon euro'luk (Yaklaşık 142.821.280 TL) gelirden pay alamadı.

Süper Lig'de 13 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Kartal, 19 milyon TL prim kazanırken, 16.1 milyon TL'yi sahada bıraktı.

Beşiktaş'ın toplam kaybı yaklaşık 159 milyon TL'ye ulaştı.

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