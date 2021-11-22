BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş istifa sözleri

Alanyaspor karşılaşmasının ardından "İki senedir ilk kez bu kadar aciz hissediyorum kendimi, dibe vurduk" diyen deneyimli hocanın istifa edeceği söylentileri yayıldı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının, görevi bırakmak gibi bir düşüncesi yok.

"TARAFTAR ARKAMDA OLDUKÇA BIRAKMAM"

Sabah'ın haberine göre; Yalçın için şu ana kadar olumsuz tezahürat ya da ses yükselmezken taraftarın desteği olduğu sürece Beşiktaş'ın başında kalacağı belirtildi. Ayrıca dün tesislerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın arasında bir görüşme gerçekleşti.