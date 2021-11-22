Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş istifa sözleri

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş istifa sözleri

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Sper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu deplasmanda rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın'ın istifa edebileceği söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Yalçın ise konuyla ilgili net konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:09 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 12:58
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş istifa sözleri

Son üç maçını kaybeden ve üst üste 4 deplasmandan eli boş dönen Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş istifa sözleri

GÖREVİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Alanyaspor karşılaşmasının ardından "İki senedir ilk kez bu kadar aciz hissediyorum kendimi, dibe vurduk" diyen deneyimli hocanın istifa edeceği söylentileri yayıldı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının, görevi bırakmak gibi bir düşüncesi yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş istifa sözleri

"TARAFTAR ARKAMDA OLDUKÇA BIRAKMAM"

Sabah'ın haberine göre; Yalçın için şu ana kadar olumsuz tezahürat ya da ses yükselmezken taraftarın desteği olduğu sürece Beşiktaş'ın başında kalacağı belirtildi. Ayrıca dün tesislerde Asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın arasında bir görüşme gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş istifa sözleri

YÖNETİMDEN TAM DESTEK VAR

Kocadağ, yönetimin kendisine tam destek olduğunu 49 yaşındaki hocaya iletti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de Alanya yenilgisi sonrası Yalçın ile görüşüp, kendisine duydukları güveni ifade ettiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş istifa sözleri

ÜMRANİYE'DE TOPLANTI

Tecrübeli çalıştırıcı, yönetimden aldığı destek ile birlikte bugün Ümraniye'de takım ile bir toplantı yapacak. Bu toplantıda oyuncuların yaşadıkları öz güven kaybının sebepleri araştırılacak. Çarşamba da Çebi'nin, tesislere giderek takımla görüşeceği belirtildi. Yönetim hem hocaya hem de futbolculara moral vererek takımı ayağa kaldırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan flaş istifa sözleri

KAYBETTİKLERİ DAHA FAZLA

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon toplamda 17 maça çıktı. 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Kartal, ligde 1.53 puan ortalaması yakalarken Avrupa'da sıfır çekti.

DİĞER
Aşıklar ilk kez el ele! Miray Daner ile Oğulcan Engin'den mutluluk pozları!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Fatih Terim Halil Umut Meler'e neler söyledi? Terim'e ceza yolda
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor