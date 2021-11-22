BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın oyuncularına çıkıştı! "Size yakıştı mı?"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Yalçın'ın, sinirli bir şekilde içeriye girdikten sonra "Siz bunu kendinize yakıştırıyor musunuz? Bu kadar ruhsuz oynamayı kabul edebiliyor musunuz? Geçen yılın iki kupalı takımı bu mu?" diyerek çıkıştığı bildirildi. Bu sırada futbolcuların ağzını bıçak açmazken, tecrübeli hocanın "İstanbul'a dönüşte bazı şeyleri gözden geçireceğiz. Anlaşılan böyle gitmeyecek" sözleriyle gözdağı verdiği de kaydedildi. Gelen haberlere göre Yalçın'ın bazı oyunculara kesik atarak eleştirdiği ruhsuz futbolun cezasını keseceği belirtildi.