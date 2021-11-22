Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın oyuncularına çıkıştı! "Size yakıştı mı?"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın oyuncularına çıkıştı! "Size yakıştı mı?"

Son dakika spor haberi: Alanyaspor karşılaşması sonrası "Taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Aldığımız sonuçlardan ve oynadığımız oyundan dolayı. Burada sorumluluğu alması gereken benim. Ama bugünkü maçın sorumluluğunu ben almıyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bugünü almıyorum" diyerek oyuncularını eleştiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın oyuncularına çıkıştı! "Size yakıştı mı?"
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Yalçın'ın, sinirli bir şekilde içeriye girdikten sonra "Siz bunu kendinize yakıştırıyor musunuz? Bu kadar ruhsuz oynamayı kabul edebiliyor musunuz? Geçen yılın iki kupalı takımı bu mu?" diyerek çıkıştığı bildirildi. Bu sırada futbolcuların ağzını bıçak açmazken, tecrübeli hocanın "İstanbul'a dönüşte bazı şeyleri gözden geçireceğiz. Anlaşılan böyle gitmeyecek" sözleriyle gözdağı verdiği de kaydedildi. Gelen haberlere göre Yalçın'ın bazı oyunculara kesik atarak eleştirdiği ruhsuz futbolun cezasını keseceği belirtildi.

DİĞER
Ceylan'dan halay şov! Şarkıcı Ceylan'ın derin yırtmaçlı elbisesi ile çektiği halay sosyal medyayı salladı!
Müslüme'nin acısını içinde hissetti! Konya'da 5.5 yıldır oğluna arayan anneden yürek yakan sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor