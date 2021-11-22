BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal deplasmanda kayıp

Siyah-beyazlılar, dış sahada oynadığı maçlardan da puan çıkarmakta zorlanıyor. Geride kalan 13 haftanın 6'sında misafir takım olarak sahaya çıkan Kartal, iki maçta puan çıkarmayı başardı. Sezonun ilk deplasman maçını Gaziantep FK ile oynayan Beşiktaş, rakibiyle golsüz berabere kalırken ikinci dış saha müsabakasında ise Antalyaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı deplasman maçlarında ise puan alamadı. Son 4 deplasman maçından da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, Altay'a 2-1, Başakşehir'e 3-2, Hatayspor'a 1-0 ve Alanyaspor'a ise 2-0 mağlup oldu.