BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşler rayında gitmiyor! Taraftar isyana başladı

Bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 20 puan toplayabilen Kartallar, zirveden iyice uzaklaşmaya başladı. Siyah-beyazlılar, bu sezon öncesi 13 maçlık bölümdeki en kötü performansını 2005-06'da göstermişti. Beşiktaş , 2005-06 sezonundaki 13 maçta 5 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 19 puan elde edebilmişti. Bu sezon ardından 2006-07'de 21 puan elde eden siyahbeyazlı ekip, 2010-11 ile 2018-19'da da aynı performansı gösterdi.

TARAFTAR İSYANA BAŞLADI

Söz konusu 16 sezonda 13 maçta üçer kez 24, 25, 29 puan toplayan Beşiktaş, birer defa da 22, 23 ve 27 puan topladı. Beşiktaş camiası da bu kötü gidişe sessiz kalmıyor. Belki de Beşiktaş tarihindeki en büyük taraftar desteklerinden biriyle gelen ve 2 yıldır taraftarın göz bebeği olan Sergen Yalçın'ın, takımın oynadığı kötü oyuna çözüm bulması taraftarın en büyük beklentisi durumunda.



