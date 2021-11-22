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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşler rayında gitmiyor! Taraftar isyana başladı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'deki son 3 maçını da kaybedip zirveden iyice uzaklaşan Beşiktaş, son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi. Kaleyi kapatamayan, deplasmanda kazanamayan, sakatlıklara bir türlü çözüm bulamayan siyah-beyazlılarda, herkesin gözü teknik direktör Sergen Yalçın’da...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşler rayında gitmiyor! Taraftar isyana başladı

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, düşüşe bir türü çözüm bulamıyor. Ligdeki son 3 maçından yenik ayrılan siyah-beyazlı takım, 13 maçlık periyot dikkate alındığında son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşler rayında gitmiyor! Taraftar isyana başladı

Bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 20 puan toplayabilen Kartallar, zirveden iyice uzaklaşmaya başladı. Siyah-beyazlılar, bu sezon öncesi 13 maçlık bölümdeki en kötü performansını 2005-06'da göstermişti. Beşiktaş, 2005-06 sezonundaki 13 maçta 5 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 19 puan elde edebilmişti. Bu sezon ardından 2006-07'de 21 puan elde eden siyahbeyazlı ekip, 2010-11 ile 2018-19'da da aynı performansı gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşler rayında gitmiyor! Taraftar isyana başladı

TARAFTAR İSYANA BAŞLADI
Söz konusu 16 sezonda 13 maçta üçer kez 24, 25, 29 puan toplayan Beşiktaş, birer defa da 22, 23 ve 27 puan topladı. Beşiktaş camiası da bu kötü gidişe sessiz kalmıyor. Belki de Beşiktaş tarihindeki en büyük taraftar desteklerinden biriyle gelen ve 2 yıldır taraftarın göz bebeği olan Sergen Yalçın'ın, takımın oynadığı kötü oyuna çözüm bulması taraftarın en büyük beklentisi durumunda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşler rayında gitmiyor! Taraftar isyana başladı

Futbolcuların olduğu kadar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da oldukça formsuz bir dönemden geçtiğine inanan taraftar sayısı hiç de az değil ve artık daha net kararlar ve daha etkili bir çözüm bekleniyor.

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