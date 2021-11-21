Volkan Demirel'den flaş Beşiktaş yorumu! "Kaygı, endişe ve korku..."

Süper Lig 'in 13. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş , sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Kartal, şampiyonluk yarışında ciddi bir ara daha aldı.

Oyuncularla ile Sergen Hoca arasında kopukluk hissettim. Yorulmuş olduğunu gördüm. Bazen teknik adamlar, takıma bir şey yapamaz. Mağlubiyetler aşağıya çeker. Herkes ister ama içeride korku olur 'Yine mi kaybedeceğiz korkusu' takımı bu hale getirir.