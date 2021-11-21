Haberler Beşiktaş Volkan Demirel'den flaş Beşiktaş yorumu! "Kaygı, endişe ve korku..."

Volkan Demirel'den flaş Beşiktaş yorumu! "Kaygı, endişe ve korku..."

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak kötü gidişatı durduramadı. Mücadeleyi yorumlayan Volkan Demirel, siyah-beyazlıların son durumuyla ilgili çarpıc tespitlerde bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 09:31
Volkan Demirel'den flaş Beşiktaş yorumu! "Kaygı, endişe ve korku..."

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Kartal, şampiyonluk yarışında ciddi bir ara daha aldı.

Volkan Demirel'den flaş Beşiktaş yorumu! "Kaygı, endişe ve korku..."

Siyah-beyazlıların Alanyaspor ile oynadığı maçı Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta değerlendirdi. Demirel, Beşiktaş'la ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...

Volkan Demirel'den flaş Beşiktaş yorumu! "Kaygı, endişe ve korku..."

Oyuncularla ile Sergen Hoca arasında kopukluk hissettim. Yorulmuş olduğunu gördüm. Bazen teknik adamlar, takıma bir şey yapamaz. Mağlubiyetler aşağıya çeker. Herkes ister ama içeride korku olur 'Yine mi kaybedeceğiz korkusu' takımı bu hale getirir.

Volkan Demirel'den flaş Beşiktaş yorumu! "Kaygı, endişe ve korku..."

"KAYGI, ENDİŞE VE KORKU..."
Geçen sene Beşiktaş'ı izlediğimde 'İlk 5'e giremez' dedim. Geldiler ve iki kupa aldılar. Bu takım, geçen seneden daha iyi. Bu kadro daha iyi yerlerde olabilirdi. Kaygı, endişe ve korku, Beşiktaş takımını çukura atmış durumda.

Volkan Demirel'den flaş Beşiktaş yorumu! "Kaygı, endişe ve korku..."

"BİR KİŞİYE Mİ ODAKLI OLACAK?"
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi yok, Miralem Pjanic oynayamıyor, ne olacak? Beşiktaş yenilecek mi? Beşiktaş'ta teknik heyet ve yönetim oturup bunun üzerine konuşmalı. Vincent Aboubakar sakatlandıktan sonra puan farkı kapanmaya başlamıştı... Bir kişiye mi odaklı olacak?

DİĞER
Elçin Sangu açtı ağzını yumdu gözünü! Elçin Sangu: İnşallah sektörden silinirler!
SON DAKİKA! Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor