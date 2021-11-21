SPOR HABERİ - Beşiktaş zirveden kopuyor! Son 8 maçta...

Son şampiyon Beşiktaş her geçen hafta zirveden uzaklaşıyor. Şampiyon kadroya yaptığı takviyelerle bu sezonunda en büyük favorisi olarak gösterilen Beşiktaş, evinde oynadığı Adana Demirspor maçı ile birlikte büyük bir çöküşün içine girdi. Takvim'in haberine göre; Bu süreçte kazanılan Galatasaray derbisi de çare olmadı. Dün gece Aytemiz Alanyaspor'a da kaybederek üst üste 4. kez dış sahadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş deplasmandaki kötü görüntüsüne ligin 13. haftasında da devam etti. Beşiktaş, Alanyaspor'dan önce Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2 ve Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Sergen Yalçın'ın maçın 2. yarısında yaptığı hamleler de yeterli olmadı. Siyah-Beyazlılar, son 8 haftalık süreçte araya evinde aldığı Galatasaray galibiyetini de sıkıştırmış olmasına karşın kayıp puanlar itibariyle lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş'ta daha önce süt süte yaşanan sakatlıklar ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan köjtü sonuçlar oyuncuların moral motivasyonu üzerinde oldukça olumsuz bir etki yapmış gibi görünüyor.

NE OLDU SANA PJANIC

Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic, son haftalardaki formsuzluğuna kaldığı yerden devam etti. Silik bir görüntü çizen Pjanic devre arasında Yalçın tarafından oyundan alındı. Ancak Yalçın'ın bu kararına sanal alemden tepkiler de vardı.