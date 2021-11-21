Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a eleştiri! "Bariz penaltıyı vermedi"

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a eleştiri! "Bariz penaltıyı vermedi"

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Alanyaspor oldu. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar mücadeleyi değerlendirirken, mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'a dair değerlendirmelerde bulundu. Çakar yazısında Ulusoy'a yönelik "Oldum olası beğenmem. Asla büyük maçların hakemi değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a eleştiri! "Bariz penaltıyı vermedi"

Beşiktaş için çok karanlık günler başlıyor. Son yılların en kötü Beşiktaş'ını izledim. Futbol adına her şey sıfır... Baskı yok, güç yok, takım savunması bir amatör takım kadar kötü. Nerede o eski Atiba... Nerede Ghezzal...

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a eleştiri! "Bariz penaltıyı vermedi"

Kenan Karaman'a bu kadar tahammül niye? Bire bir de Welinton ne kadar zayıf bir stoper olduğunu gösteriyor. Takım hem fizik hem mental olarak çökmüş durumda. Babacar'ın golü perdeyi açtı. Ondan sonra top Beşiktaş'taymış gibi görünse de pas yapsalar da Alanya topu kaptığı gibi rahatlıkla rakip kaleye gitti.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a eleştiri! "Bariz penaltıyı vermedi"

Devre biterken de ikinci golü buldu ama ofsayt diye iptal edildi. İkinci yarı yine aynı nakarat. Beşiktaş alıyor, veriyor, tempo düşük, top kapamıyor, çıkarken kaptırıyor ve futbol olarak da ortaya skandal bir tablo koyuyor. İşte bunlardan biri. Milli sol bek Umut, 80 metre ötede komik bir şekilde topu rakibe bırakıyor. Daha doğrusu ayağı kayıyor.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a eleştiri! "Bariz penaltıyı vermedi"

Uzun topta Welinton'un müdahalesini ancak amatör futbolcu da görürsünüz. Maç orada zaten 2-0 olup bitiyor. Sergen devam eder, etmez bilmiyorum ama bu Beşiktaş böyle devam edemez. Alper Ulusoy'u oldum olası beğenmem. Asla büyük maçların hakemi değil.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a eleştiri! "Bariz penaltıyı vermedi"

Alanyaspor'un golde iptal kararı doğru zira top Vida'dan Emre Akbaba'ya gelse de top Vida'ya vurulduğunda Efecan ofsayt ve oyuna müdahalesi var. Ama ikinci yarı Alanya'nın bariz bir penaltısını vermedi.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar'dan Alanyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a eleştiri! "Bariz penaltıyı vermedi"

Welinton sırtından açık net bir şekilde rakibini itiyor. Bundan hafifini Trabzon'da Fenerbahçeli Kim yaptı. Oyundan atıldı, tartışmalar bitmedi.

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