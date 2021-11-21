Sorumluluk benim değil!

Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanından da puansız dönerken Sergen Yalçın karşılaşma sonrası ortaya konulan kötü futbola isyan etti. Maç sonrası aynı açıklamaları yapmaktan sıkıldığını kaydeden genç çalıştırıcı, "Aynı şeyleri söylemek, çeşitli bahaneler üretmek bizi de çok zor duruma sokuyor. Aldığımız sonuçlar, oyundan dolayı taraftar ve camiadan özür diliyorum. Bundan önceki sonuçların sorumluğunu alıyorum. Ama bu kez verilen mücadelenin, oyunu kabullenmişliğin, isteksizliğin sorumluluğu da almak istemiyorum" dedi.

PSİKOLOJİMİZ BOZULDU

Beşiktaş'ın hocası Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: Yediğimiz goller bireysel hatalardan geliyor. Ama hata olmadan da gol olmuyor. Daha önce oyunlarda kazanma arzusu koyuyorduk. Ama bugün (Dün) maalesef bu maç kelimelerin tükendiği bir maç. Dışarıya iyi görüntü vermiyoruz. Bizi en çok mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubunun olması üzüyor. Bugün (Dün) bahane üretmek istemiyorum. Bahanemiz yok. Sağlamız, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Her anlamda oyuncuları desteklemeye çalışıyoruz. Bizim psikolojimiz bozuldu.

BÜYÜK TAKIMLARIN BELALISI

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de 4 Büyükler'e kök söktürdü. Turuncu-yeşilliler, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup etti. Akdeniz temsilcisi lider Trabzonspor ile de dış sahada karşılaşmış ve 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Alanya, puanını 24'e çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya oturdu.