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Kartal iniyor Alanya uçuyor!

Beşiktaş üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlıların bir maçı eksik lider Trabzonspor’la puan farkı 10’a çıkarken; Alanya 3. sıraya yükseldi!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Kartal iniyor Alanya uçuyor!

Beşiktaş, milli aranın ardından oynadığı ilk maçta deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Son oynadığı Hatayspor ve Trabzonspor karşılaşmalarını kaybeden siyah-beyazlılar, Alanyaspor'a da yenilerek taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. 3 maçta 9 puan kaybeden Kara Kartal, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Süper Lig'deki son 7 maçında 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, sadece 2 kez kazanırken; bu periyotta tam 15 puan kaybetti. Beşiktaş, bu yenilgiyle şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

20 PUANDA KALDILAR
Beşiktaş, Süper Lig'de 2012'den sonra ilk kez üst üste 3. kez yenildi ve 20 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar gelecek hafta evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Öte yardan evsahibi Alanyaspor ise bu galibiyetle ligin zirvesine bir adım daha yaklaştı. Bülent Korkmaz yönetimindeki Güney temsilcisi, 14. dakikada Babacar ve 90+3'te Diedhiou'un golüyle güçlü rakibini mağlup ederek taraftarlarını mutlu etti. Aytemiz Alanyaspor da önümüzdeki hafta Antalyaspor'a konuk olacak.

BU TABLOYU DÜZELTECEĞIZ
Ersin, Alanya yenilgisi sonrası; "Üzgünüz. Takım halinde elimizden geleni yapmalıyız. Geçen sezon da böyle şeyler yaşadık ama takımdaşlığı yukarıda tutarak kazandık. Düzelteceğiz" diye konuştu.

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