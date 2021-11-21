Kartal iniyor Alanya uçuyor!

Beşiktaş, milli aranın ardından oynadığı ilk maçta deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Son oynadığı Hatayspor ve Trabzonspor karşılaşmalarını kaybeden siyah-beyazlılar, Alanyaspor'a da yenilerek taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. 3 maçta 9 puan kaybeden Kara Kartal, bir maçı eksik olan lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Süper Lig'deki son 7 maçında 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, sadece 2 kez kazanırken; bu periyotta tam 15 puan kaybetti. Beşiktaş, bu yenilgiyle şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

20 PUANDA KALDILAR

Beşiktaş, Süper Lig'de 2012'den sonra ilk kez üst üste 3. kez yenildi ve 20 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar gelecek hafta evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Öte yardan evsahibi Alanyaspor ise bu galibiyetle ligin zirvesine bir adım daha yaklaştı. Bülent Korkmaz yönetimindeki Güney temsilcisi, 14. dakikada Babacar ve 90+3'te Diedhiou'un golüyle güçlü rakibini mağlup ederek taraftarlarını mutlu etti. Aytemiz Alanyaspor da önümüzdeki hafta Antalyaspor'a konuk olacak.

BU TABLOYU DÜZELTECEĞIZ

Ersin, Alanya yenilgisi sonrası; "Üzgünüz. Takım halinde elimizden geleni yapmalıyız. Geçen sezon da böyle şeyler yaşadık ama takımdaşlığı yukarıda tutarak kazandık. Düzelteceğiz" diye konuştu.