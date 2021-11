Beşiktaş'ta gergin divan!

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı dün Vodafone Park'ta yapıldı. Toplantıya eski Başkan Fikret Orman ve bazı eski yöneticilerin de katılması dikkat çekti. Fikret Orman uzun bir konuşma yaparken, konuşmasının hemen ardından salonu hemen terk etmesi üzerine divan kurulu üyeleri, Orman'a tepki gösterdi ve kendilerinin de bu açıklamalara cevapları olduğunu ifade etti. Ancak eski Başkan Orman, kendisine cevap niteliğindeki açıklamaları beklemeden toplantıdan ayrılırken, salonda kısa süreli tartışmalar yaşandı.



ÖNCE RAPORU GÖRELİM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın açıklamalarının ardından kürsüye geldiğinde eski Başkan için şu ifadeleri kullandı: "Fikret Bey maalesef hiç değişmemiş. Genel kurul kendisini ibra etmemiş! Genel kurul bize yetki verdi, sonra da 'Paralar nerede' diye sordu. Ben seni nasıl ibra edeceğim. Mahkemeye niye gidilmemiş. Rapor yeni çıktı, bakacağız ve gidilmesi gerekiyorsa mahkemeye gideceğiz. Mali ve İdari Genel Kurul'da söylenecek çok şey var. Gelin, kimi ibra edersiniz, kimi etmezsiniz, bunlarla ilgili bir şey söylemek benim haddim değil."



BORÇ 4.4 MILYAR TL

Beşiktaş Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 747 TL olduğunu açıkladı. Tuncel, kısa vadeli borçlarının 1 milyar 98 milyon 724 bin 166 TL, uzun vadeli borçlarının ise 3 milyar 335 milyon 755 bin 581 TL açıkladı.

FARELER HEP KAÇAR

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ali Rıza Dizdar, dünkü kurulda açıklamalarda bulundu. Dizdar, "Ben burada notlarımı aldım gelmiştim, bir konuşmacı (Fikret Orman) konuştu, konuşmasını bitirdi kaçtı gitti. Umurumda değil. Fareler hep kaçar. Kartaldan da kargalar korkar onlar da kaçar. O da umurumda değil. Burası, sürtüşme ve sataşma yeri değil. Bu kürsü yol gösterme kürsüsüdür" ifadelerini kullandı.



11 DAİREDE 600 İPOTEK

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Fikret Orman'ın bahsettiği 11 daire üzerinde 660 tane ipotek olduğunu söyledi. Urgancılar, "11 daire alınmış, Beşiktaş borç harç içindeyken sporcunun, menajerin, avukatın parası ödenmezken o dairelerin parası ödenmiş. Nasıl daireler alınmış, Beşiktaş'tan önce o dairelerin üstünde 660 tane ipotek var. Tapular var deniyor, nerede o raporlar? Kimin evinde? Kimin cebinde?" dedi.

KİMSE BEŞİKTAŞ'A AYAR VEREMEZ

Fikret Orman'ın ardından kürsüye gelen Kadir Kılıç, "Sayın başkan buraya gelip, insanlara yönetime camiaya ayar vermeyi konuşma ve katılma olarak kabul ediyorsa ben bunu esefle kınıyorum. Aras Özbiliz, Beşiktaş'ta toplam 7 dakika oynadı. 1.3 milyon Euro verdiniz bonservisine. Sözleşmesi bitti sözleşme yaptınız, sözleşmeden 15 gün veya 3 hafta sonra 2 milyon euro fesih bedeli ödediniz. Keşke bunu da açıklasaydınız" diye konuştu.

FİKRET ORMAN NELER SÖYLEDİ?

ORTAMI GERMEYİN

Kavgalar olmuş, gelir geçer. Bunları unutalım. Beşiktaş'a hizmet için gelindi ve hizmet için devam edilsin. Söylenecek çok şey var, cevap verecek şeyler de var ama ortamı germeyelim. Bugünü bir milat olarak kabul ediyorum. Bunu sakın kimse tehdit olarak algılamasın. Yönetim kuruluna tavsiyede bulunacağım, bu kıtlık enerjisinden çıkalım, bolluk enerjisine geçelim. Kıtlık enerjisinde bir şey gelmiyor.



KÜFÜR ETTİRMEM

DAMARIMA çok basıldığı zaman üzülüyorum. Beni Beşiktaş adına AŞ'de ibra etmediler. İbra etmezsiniz, mahkemeye gidersiniz. Mahkemeye de gidilmedi. Niye ibra edilmedi o zaman. Benim itibarımla oynamanın kimseye kazandırdığı bir şey yoktur. Başkan arada bir konuşmalarında 'Muhalefet şunu yapıyor, bunu yapıyor' diyor. Bu muhalefet kim. Benden bahsediyorsa, ben bu işlere girmem. Ben toplu halde kimseye küfür ettirmem.



DEMİRÖREN DEĞİLİM

BEN Yıldırım Demirören gibi 10 milyon dolar borçla alıp 430 milyon dolar borçla bırakmadım. Bu yönetim kurulu bir şey mi yaptı. Uğraşıyorlar. Bu borcun daha yüksek olmamasında en büyük paylardan birisi benim. Ben bütün borcu TL'ye çevirdim. O dönemde dolar 5 TL idi, şu anda 11 lira. Borcumuz yüzde 100 artmış olacaktı. Bir kişiye 100 TL ödeme yapmış mıyım? Hangi menajere ödeme yaptırmışım?



11 DAİRE ALDIK

11 tane daire aldık Beşiktaş'a, kötü mü ettik. Tapusuyla mal aldık. Ne zaman bir mal alındığını duydunuz? Sanki başka yere hizmet ettim. Ben sanki Gavuristan'dan geldim, ben sizlerin arasından geldim. Nasıl şu andaki yönetim kurulu uğraşıyorsa, biz de çok uğraştık. Ahmet beyin de emeği vardır bunlarda. Beraber yaptık, kötü mü yaptık? Arkadaşlar da bu borcu yüzdürüyorlar. Bundan sonra gelecek olanlar da yüzdürecekti.



HEYKEL YAPACAĞIM

Sizden bir ricam var. Beşiktaş'ın 2 kulesi var, ben üzerine büyük bir Kartal heykeli yaptırmak istemiştim. Anıtlar Kurulu'ndan izin alınması lazımdı. İş yoğunluğundan yapamamıştık. Bunun izni için başvuru yaparsanız, Kartal heykelini yaptırmak istiyorum. Ayrıca, Şan Ökten Tesisleri'ni yıktırmıştık, onu hep beraber kulübe yük olmadan yapalım. Elimizden geldiği kadar destek olalım. Ben şantiyesinde de çalışırım.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEDİ?

BEDELİNİ ÖDERİZ

ESKİ başkanın bugün yaptığı konuşma beni mutlu etti. Birlik ve beraberlik kısımlarını değerlendiriyoruz, bunlar bizim için çok önemli. Kendisinin olduğu gibi her birimiz burada gelip geçiciyiz. Ben de bir gün gideceğim. Hatam varsa bedel ödemeye hazırım. Kimin hatası varsa bedelini ödeyecek. Mali ve İdari Genel Kurul'a gelerek her şeyin hesabını orada sorun. Bütün genel kurul üyelerimizi ne olursa olsun oraya bekliyoruz.



BENİM KORKUM YOK

Sosyal medyada bizim de karşımıza çıkmış olan bir başkan adayı var. Adam yazıp çiziyor ama Tevfik Yamantürk'ü mazeret göstererek buraya gelmiyor. Ben sana nasıl cevap vereceğim, ben Twitter çocuğu değilim. Son 2 günde de eski yönetimi geçip, bizi suçlamaya başlamış. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Yaptıysak bir hata bedelini öderiz. Kimsenin bundan sıkıntı çekmemesi lazım.



İPOTEK YAPTIRDIM

Doğru olmayan bazı şeyler var. Krediyi TL'ye döndürdüm diyor ama 50 milyon dolar TL'ye dönmüşken, 34 milyon Euro ise TL'ye dönmemiş. Bizim aldığımız bu kredi çok zor şartlar altında alındı. 1,5 yıl boyunca bu kredi bize kullandırılmadı. Kardeşim de burada, onun evini de SGK'ya ipotek olarak verdik; teşekkür ediyorum. Yani o 1,5 sene kolay geçmedi. Çok şükür çalışanlara şu anda 1 kuruş borcumuz yok.



HAKEMDEN BIKTIK

Hakemlerle ilgili uğramış olduğumuz haksızlıkları ben de görüyorum. Yeni gelen MHK'ye bir şekilde avans vermemiz gerekiyor. Ancak ve ancak elimizdeki görüntülerin nerede olduğunu araştırmak için TFF'ye, yayıncı kuruluşa sorduk. TFF bu görüntünün olmadığını söylüyor. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İlgili makamların kapısını çalıyoruz ve sesimizi orada yükseltiyoruz.



BANA GÜVENSİNLER!

Ben Hollanda'daki maçta 'Bana güvenin' dedim. Biz Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz de. Biz şov yapmıyorsak, bu asla mücadele etmediğimiz anlamına gelmez. Sakatlıklarımızın bir kısmı darbeye bağlıydı. Bunların bir şanssızlık olduğunu kabul etmek zorundayız. İnşallah bu şanssızlık bugün tersine dönecek. Gelin birlik beraberlik içinde olalım ve büyük Beşiktaş'ı hep birlikte uçuralım.