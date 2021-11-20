SPOR HABERİ: Viviano'dan transfer itirafı! Beşiktaş ve Fatih Terim...

"FATİH TERİM'E ÖZEL SEVGİM VAR"
Viviano, Fatih Terim hakkında, "Ben çok iyi bir Fiorentina taraftarıyım. Fatih hocanın da Fiorentina'da çok önemli bir dönemi olduğu için tabii ki özel bir sevgim, saygım var. O yüzden Fatih hocayı ne zaman görsem, geçen lig maçında karşılaştığımızda, bu arada tabii ki rakibiz ben Galatasaray'a karşı oynarken kazanmak isterim ama tabii ki maçtan önce, maçtan sonra sürekli sohbet ettiğim, saygı duyduğum ve Türkiye'de efsane olduğunu bildiğim bir insan. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum." dedi.
"UĞURCAN ÇOK BEĞENDİĞİM BİR KALECİ"
Tecrübeli kaleci, Süper Lig'deki kalecilerden en çok Uğurcan'ın tarzını beğendiğini söyledi. "Ersin ve Altay'ı bir kenara şöyle bırakırsak halen daha maç sayısı olarak Uğurcan ve Muslera kadar maç sayıları olmadığı için diyorum. Biraz daha maç sayılarını tamamlamaları lazım. Tabii ki ikisi de çok potansiyelli kaleciler. Uğurcan'ı milli maçlarda ve Trabzon'da Avrupa maçlarına katıldığı için maç sayısı anlamında biraz daha farklı görüyorum. Çokta beğendiğim bir kaleci"
"AVRUPA'YA GİTMESİ GEREKİYOR"
Onun da Türkiye dışında kendini bir test etmesi için o konfor alanının dışına çıkıp, Avrupa'ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. orada daha farklı bir tecrübe yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Bu 3 kaleci de çok yetenekli ve potansiyelli.