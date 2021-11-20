Sergen Yalçın Alanyaspor Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Milli maç arasında iyi hazırlandık. 1-2 oyuncumuz yok ama kadronun %90'u burada. Bugüne kadar olan periyot istediğimiz gibi gitmedi. İnşallah ilk yarının sonuna doğru olan periyot istediğimiz gibi gider.

Orta sahada Atiba, Josef, Pjanic'i kullanıyoruz genelde. Daha sağlam bir orta saha, daha güçlü bir kadromuz olur diye düşündük başlangıç için. Maçlar 100 dakika sürüyor neredeyse. Finalde oyuna atacağımız oyuncular var. Umarım son bölüme iyi bir başlangıç olur.