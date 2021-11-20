CANLI | Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş JK 2021 yılı 3. olağan Divan Kurulu toplantısında kürsüde açıklamalarda bulunuyor. Orman'ın açıklamalarını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

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Fikret Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

İki seneyi geçtik. Ben böyle konuşma yaparken heyecanlanmam ama zaman geçince heyecanlandım. Ben ilk defa eski bir başkanın gelip burada kendini ifade etmek durumunda kaldığını görüyorum. Hatırladığım kadarıyla daha önce olmadı. Sayın Başkan Çebi geçen toplantıda benden bahsetmediğini söyledi ama saydım 35 kez benim adımı geçirmiş. Çocuklarım 'Baba TT oldun' dediği için konuşmaya karar verdim.

Buraya gelmeden önce "hesap soracak" tarzı şeyler ve alakam olmayan röportajlar gördüm. Ben 40 seneye yakın, 38 senedir kongre, 18 senedir de divan kurulu üyesiyim. Ben yaptığım konuşmalarda Beşiktaşlıyız, divan kurulundayız bilincinde oldum. Beşiktaş'a yakışmayacak üsluba hiçbir divan kurulu üyesinin müsaade etmeyeceğini, benim de böyle bir niyette olmadığımı belirtmek isterim. Bana yaptılar ama ben yapmam. Ben kimseye parayla küfür ettirmem.

İbra etmemek ne demektir? İbra etmezsiniz, bir şey vardır, gidersiniz mahkemeye. Mahkemeye gidildi mi, gidilmedi. Neden ibra edilmedi o zaman? Benim itibarımla oynamanın kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Büyüklerimizden böyle görmedik.