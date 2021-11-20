Beşiktaş'ın robocopları Atiba ve Larin!

Zorlu Alanya mücadelesi öncesi Beşiktaş'ın önemli silahlarının yaşadığı yol yorgunluğu teknik ekibi endişelendiriyor. Kanada Milli Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçları için ülkelerine giden Atiba ve Larin 20 saatlik uzun ve yorucu yolculukların ardından dün İstanbul'a geldi. Üstelik hiç dinlenmeden dünkü idmana çıkan ikili, ardından İstanbul-Alanya yolculuğuna koyuldu. Bir hafta içinde toplamda 17.200 kilometrelik yolculuk yapan Kanadalıların yorgunluk durumu sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın kadro kurmakta zorlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı son kararı maç öncesi verecek. Kartal'ın teknik patronu, Atiba ve Larin'le bir araya gelerek oyuncularının durumu sonrasında Alanya maçı ilk 11'ini netleştirecek. Larin oynayacak durumdaysa 11'de başlayacak. Diğer durumda N'Koudou sahada olacak.