Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın robocopları Atiba ve Larin!

Beşiktaş'ın robocopları Atiba ve Larin!

Kanada’dan döner dönmez idmana çıkan Atiba ve Larin üstüne bir de Alanya yolculuğuna çıktı. 17 bin km yol yapan ikilinin yorgunluk durumu soru işareti...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın robocopları Atiba ve Larin!

Zorlu Alanya mücadelesi öncesi Beşiktaş'ın önemli silahlarının yaşadığı yol yorgunluğu teknik ekibi endişelendiriyor. Kanada Milli Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçları için ülkelerine giden Atiba ve Larin 20 saatlik uzun ve yorucu yolculukların ardından dün İstanbul'a geldi. Üstelik hiç dinlenmeden dünkü idmana çıkan ikili, ardından İstanbul-Alanya yolculuğuna koyuldu. Bir hafta içinde toplamda 17.200 kilometrelik yolculuk yapan Kanadalıların yorgunluk durumu sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın kadro kurmakta zorlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı son kararı maç öncesi verecek. Kartal'ın teknik patronu, Atiba ve Larin'le bir araya gelerek oyuncularının durumu sonrasında Alanya maçı ilk 11'ini netleştirecek. Larin oynayacak durumdaysa 11'de başlayacak. Diğer durumda N'Koudou sahada olacak.

DİĞER
Süper Lig'i görmeden Avrupa'ya gittiler! İşte TFF 1. Lig'den Avrupa'ya transfer olan futbolcular...
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte atama kararları
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor