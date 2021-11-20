BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tek hedef galibiyet! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

FORVET YA GÜVEN YA KENAN

Bu sezon sakat futbolculardan dolayı bir çok maça eksik çıkan ve Yalçın'ın kafasındaki ideal onbirle çok az sayıda maç yapabilen Beşiktaş'ta, Alanya maçı öncesinde de santrfor Batshuayi'nin yokluğu sıkıntı yaratıyor. Hatay deplasmanında sakatlandıktan sonra İngiltere'ye giderek tedavi olan Belçikalı, İstanbul'a dönüşünde de hasta oldu. Batshuayi Alanya maçında olmayacağı için santrforda Güven ya da Kenan Karaman görev yapacak.