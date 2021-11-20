Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tek hedef galibiyet! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tek hedef galibiyet! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçını kaybeden (Hatayspor 1-0, Trabzonspor 2-1) Beşiktaş, 13. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'un konuğu olacak. Ligde son 2 maçını kaybedip zirvenin 10 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, mutlak 3 puan istiyor. Kartal, deplasman şanssızlığını da bitirmek amacında... Teknik direktör Sergen Yalçın zorlu mücadelede sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tek hedef galibiyet! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

Alanyaspor deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılıp yeniden yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş ayrıca derbiyi fırsat bilip rakipleriyle farkı açmak amacında. Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tek hedef galibiyet! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

DIŞ SAHADA HAYAL KIRIKLIĞI
Öte yandan bu sezon deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı. Dış sahada son galibiyetini Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Başakşehir'e 3-2, Hatayspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Bu arada Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi karşılaşmada görev alamayacak. Stoper Welinton da maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Rizespor ve Adana Demir karşılaşmalarında sarı kart gören futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tek hedef galibiyet! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

CAN'INI ORTAYA KOYACAK
Sergen hoca Alanya maçında ilk 11'de sahaya Can Bozdoğan'ı sürmeye hazırlanıyor. Alanya maçı için ekstra çalışmalar yapan Can'ın da bu müsabakayı ilk 11'deki kalıcı yeri için büyük bir şans olarak gördüğü öğrenildi. Sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Can, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda kendisini gistereceğine inandığını ekledi. Ayrıca yönetim şartların oluşması durumunda Can'ın bonservisini almak için Schalke ile pazarlığa oturacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tek hedef galibiyet! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

FORVET YA GÜVEN YA KENAN
Bu sezon sakat futbolculardan dolayı bir çok maça eksik çıkan ve Yalçın'ın kafasındaki ideal onbirle çok az sayıda maç yapabilen Beşiktaş'ta, Alanya maçı öncesinde de santrfor Batshuayi'nin yokluğu sıkıntı yaratıyor. Hatay deplasmanında sakatlandıktan sonra İngiltere'ye giderek tedavi olan Belçikalı, İstanbul'a dönüşünde de hasta oldu. Batshuayi Alanya maçında olmayacağı için santrforda Güven ya da Kenan Karaman görev yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tek hedef galibiyet! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

Kara Kartal ligdeki son 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 7 karşılaşmada kalesinde 15 gol gördü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tek hedef galibiyet! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Babacar.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Pjanic, Larin, Güven (Kenan)

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