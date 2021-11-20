BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tek hedef galibiyet! İşte Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı 11'i

Alanyaspor deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılıp yeniden yükselişe geçmek isteyen Beşiktaş ayrıca derbiyi fırsat bilip rakipleriyle farkı açmak amacında. Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
DIŞ SAHADA HAYAL KIRIKLIĞI
Öte yandan bu sezon deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı. Dış sahada son galibiyetini Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Başakşehir'e 3-2, Hatayspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Bu arada Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi karşılaşmada görev alamayacak. Stoper Welinton da maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Rizespor ve Adana Demir karşılaşmalarında sarı kart gören futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi.
CAN'INI ORTAYA KOYACAK
Sergen hoca Alanya maçında ilk 11'de sahaya Can Bozdoğan'ı sürmeye hazırlanıyor. Alanya maçı için ekstra çalışmalar yapan Can'ın da bu müsabakayı ilk 11'deki kalıcı yeri için büyük bir şans olarak gördüğü öğrenildi. Sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Can, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda kendisini gistereceğine inandığını ekledi. Ayrıca yönetim şartların oluşması durumunda Can'ın bonservisini almak için Schalke ile pazarlığa oturacak.