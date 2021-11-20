Beşiktaş haberleri | İşte Cyle Larin'in imza atmama nedeni!

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'le yaşanan sözleşme krizi bomba etkisi yarattı. Kanadalı yıldızın yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyip 2.7 milyon Euro'da diretmesi sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi rest çekip masadan kalkmıştı.

ÇOK ÖNEMLİ DETAYLAR Takvim'in haberine göre, menajer Nick Mavromaras'la Premier Lig'de iki kulüp önümüzdeki sezon için geçti. Bu kulüplerin Newcastle United ve Watford olduğu öğrenildi. Larin'in Ada'dan gelen bu ilgi nedeniyle belirlediği rakamdan geri adım atmadığı ifade edildi.