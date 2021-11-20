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Beşiktaş haberleri | İşte Cyle Larin'in imza atmama nedeni!

Süper Lig'de son iki sezondur attığı gollerle takımını sırtlayan Cyle Larin, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalama konusuna yanaşmıyor. Kanadalı golcü istediği rakam olan 2.7 milyon Euro'da diretirken, bunun sebebinin Premier Lig'den aldığı teklif olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş haberleri | İşte Cyle Larin'in imza atmama nedeni!

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'le yaşanan sözleşme krizi bomba etkisi yarattı. Kanadalı yıldızın yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyip 2.7 milyon Euro'da diretmesi sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi rest çekip masadan kalkmıştı.

Beşiktaş haberleri | İşte Cyle Larin'in imza atmama nedeni!

ÇOK ÖNEMLİ DETAYLAR

Takvim'in haberine göre, menajer Nick Mavromaras'la Premier Lig'de iki kulüp önümüzdeki sezon için geçti. Bu kulüplerin Newcastle United ve Watford olduğu öğrenildi. Larin'in Ada'dan gelen bu ilgi nedeniyle belirlediği rakamdan geri adım atmadığı ifade edildi.

Beşiktaş haberleri | İşte Cyle Larin'in imza atmama nedeni!

YA KABUL EDER YA DA…

Daha önce Dorukhan'la aynı şekilde anlaşamayan ve yıldız futbolcu ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetiminin Cyle Larin konusunda da benzer bir tutum göstereceği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yakın çevresine, "Bizim duruşumuz belli. Ya teklif ettiğimiz rakamı kabul eder ya da yolu açık olsun" ifadesini kullandığı da gelen bilgiler arasında.

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