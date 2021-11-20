Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İlk 11'ler

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. İki ekipte mutlak 3 puan isterken, Beşiktaş çıktığı son 5 mücadelede 3 mağlubiyet 2 beraberlik almış durumda. Ev sahibi ekip ise son 5 maçında 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.



İLK 11'LER

ALANYASPOR - Serkan, Juanfran, Fatih, Awaziem, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Babacar

BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Larin

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.

SON 3 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı.

Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

Dış sahada son galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.

LİGDE 8 MAÇTIR GOL YİYOR

Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 15 gol gördü.

WELINTON SINIRDA

Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Welinton maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi.

Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.