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Alanyaspor - Beşiktaş maçı CANLI | Alanya BJK maçı izle | Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakadan mağlubiyele ayrılmıştı ve Alanyaspor deplasmanından mutlak 3 puan hedefliyor. Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz... | BJK maçı izle

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:26
Alanyaspor - Beşiktaş maçı CANLI | Alanya BJK maçı izle | Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ

Beşiktaş ve Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 13. haftasında oynanan bu karşılaşmayı haberimizde canlı takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER
ALANYASPOR - Serkan, Juanfran, Fatih, Awaziem, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Babacar
BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Larin

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

Milli ara öncesinde Trabzonspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. basamakta yer alıyor.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI
Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 4 maçtan 3 puanla ayrılmayı başarırken, Alanyaspor sadece 1 maçtan galibiyetle ayrıldı.

SON 3 DEPLASMANDA KAZANAMADI
Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı.

Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

Dış sahada son galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.

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