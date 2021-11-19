Vida Katar’da yok

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basını, Dünya Kupası bileti alan Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic'in, tecrübeli stoperi büyük olasılıkla Katar'a götürmeyeceğini yazdı.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basını, Dünya Kupası bileti alan Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic'in, tecrübeli stoperi büyük olasılıkla Katar'a götürmeyeceğini yazdı. Haberde Domagoj Vida'nın, Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic tarafından Katar'a götürülme ihtimalinin zayıf olduğu ve yıldız savunmacının ikinci plana düştüğü ifade edildi.