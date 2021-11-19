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Toplam borç açıklandı

Beşiktaş, divan kurulu toplantısına hazırlanırken kulübün toplam borcu belli oldu. Beşiktaş'ta kurula sunulacak mali tabloda toplam borcun 4 milyar 434 milyon 479 bin TL olduğu bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Toplam borç açıklandı
Beşiktaş, divan kurulu toplantısına hazırlanırken kulübün toplam borcu belli oldu. Beşiktaş'ta kurula sunulacak mali tabloda toplam borcun 4 milyar 434 milyon 479 bin TL olduğu bildirildi. Borcun 540 milyon 227 bin TL'sinin kulübe, 3 milyar 894 milyon 252 bin TL'sinin ise B.J.K. Futbol Yatırım A.Ş'ye ait olduğu belirtildi. Alacak hanesinde ise 777 milyon 854 bin TL yer aldı. Raporda Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hesapları 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla değerlendirmeye alındığı belirtildi. 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı 19 Aralık Pazar günü yapılacak. Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık Pazar günü olacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki toplantıda 01.01.2020- 31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası oya sunulacak.
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