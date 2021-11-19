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Sergen Yalçın Alanyaspor - Beşiktaş maçı öncesi böyle uyardı! "Yenilgi can yakar"

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Alanyaspor maçına hazırlanıyor. Bu zorlu mücadele önte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın konuştu.Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına, “Son iki karşılaşmamızı kaybettik, bu sayı asla üç maça çıkmamalı. Aksi bir durumda hem zirveden koparız, hem de takımda kopmalar olur” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Sergen Yalçın Alanyaspor - Beşiktaş maçı öncesi böyle uyardı! "Yenilgi can yakar"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cuma günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde takıma yaptığı konuşmada sert ifadelerle uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Süper Lig'de son oynadıkları iki maçta Hatayspor ve Trabzonspor'a mağlup olduklarını belirterek, "Şampiyonluk yarışında çok kritik puan kayıpları yaşadık. Bu nedenle üst üste üçüncü mağlubiyeti aklıma bile getirmek istemiyorum. Böyle bir durumda hem zirve yarışından koparız, hem de takımda kopmalar olur. Herkes ayağını denk alsın ve ona göre mücedele etsin" dedi.

Sergen Yalçın Alanyaspor - Beşiktaş maçı öncesi böyle uyardı! "Yenilgi can yakar"

KOTAMIZI ŞİMDİDEN DOLDURDUK
Sergen Yalçın şöyle devam etti: "Rakibimiz 8 maçlık namağlup serisinin ardından son maçında kaybetti. Alanyaspor sınavı bizim için yeniden bir toparlanma mücadelesi olmalı. Lig çok uzun bir maraton ve 10 puan kapatılmayacak bir fark değil. Yeter ki kazanma hırsınızı yükseltin. Her takımın kayıplar yaşayacağı karşılaşmalar olacak elbette. Biz ilk 12 maçta 4 yenilgi alarak bu kotamızı şimdiden doldurduk. Cumartesi günü deplasmandan alacağımız üç puan bize hem moral olacak, hem fark açılmayacak hem de pazar günkü derbiyi daha rahat izleyeceğiz.

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