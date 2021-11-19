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Ödüller bizi gururlandırdı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin kasım sayısında camiaya seslendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
Ödüller bizi gururlandırdı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin kasım sayısında camiaya seslendi. Başkan Çebi, FOTOMAÇ'ın 2020-21
Sezonu Süper Lig'in En İyileri Ödülleri'nde Sezonun Oscarları'na layık görülen "Yılın Takımı, Yılın Teknik Direktörü ve Yılın Kulüp Başkanı" kategorilerinde ödül aldıklarını belirterek "Bu ödüller hepimizi gururlandırdı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.
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