Ödüller bizi gururlandırdı

Sezonu Süper Lig'in En İyileri Ödülleri'nde Sezonun Oscarları'na layık görülen "Yılın Takımı, Yılın Teknik Direktörü ve Yılın Kulüp Başkanı" kategorilerinde ödül aldıklarını belirterek "Bu ödüller hepimizi gururlandırdı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.
Sezonu Süper Lig'in En İyileri Ödülleri'nde Sezonun Oscarları'na layık görülen "Yılın Takımı, Yılın Teknik Direktörü ve Yılın Kulüp Başkanı" kategorilerinde ödül aldıklarını belirterek "Bu ödüller hepimizi gururlandırdı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.
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