Kadroda radikal değişim

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Alanya maçı kadrosunda dikkat çekici değişiklikler yapılması bekleniyor. Sergen Yalçın, hasta olan Batshuayi'nin yerine forvet hattında Güven Yalçın'a şans verecek. Son haftaların eleştirilen ismi Teixeira'yı da kulübeye çekecek olan Yalçın, stoperde de sürpriz bir tercih yapacak. Tecrübeli çalıştırıcı Brezilyalı orta saha Alex'in yerine ilk 11'de Can Bozdoğan'ı sahaya sürmeyi planlıyor. Stoper hattında da değişikliğe gidecek olan Sergen Yalçın, Vida'yı yedek soyunduracak. Hırvat stoperin yerine savunmada Necip Uysal forma giyecek. Usta hocanın bu şekilde yabancı hakkını farklı bölgelerde kullanmayı planladığı öğrenildi.