Hesaplar bozuldu! Beşiktaş'ta forvete belirsizliği

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin yokluğunda, teknik direktör Sergen Yalçın, ileri uçta kime forma vereceği konusunda henüz kararını vermedi.
HESAPLARI BOZDU
Beşiktaş'ta kritik Alanyaspor maçı öncesi ileri uç için bütün planlar Michy Batshuayi üzerine kuruldu. Belçikalı forvetin, bademcik iltihabı nedeniyle 39.5 derece ateşle yatağa düşmesi, teknik heyetin hesaplarını bozdu.
GÜVEN BİR ADIM ÖNDE
Sabah'ın haberine göre; Güven Yalçın, bu sezon az süre alsa da takıma 3 gollük katkı sağlarken, hazırlık maçlarında da oldukça iyi bir görüntü sergiledi. 22 yaşındaki oyuncunun rakibi ise Kenan Karaman… Gurbetçi oyuncunun şu ana kadar oynadığı maçlarda golle buluşamaması Güven'i bir adım öne çıkarıyor.