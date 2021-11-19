Hesaplar bozuldu! Beşiktaş'ta forvete belirsizliği

GÜVEN BİR ADIM ÖNDE

Sabah'ın haberine göre; Güven Yalçın, bu sezon az süre alsa da takıma 3 gollük katkı sağlarken, hazırlık maçlarında da oldukça iyi bir görüntü sergiledi. 22 yaşındaki oyuncunun rakibi ise Kenan Karaman… Gurbetçi oyuncunun şu ana kadar oynadığı maçlarda golle buluşamaması Güven'i bir adım öne çıkarıyor.