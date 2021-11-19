Haberler Beşiktaş Hesaplar bozuldu! Beşiktaş'ta forvet belirsizliği

Hesaplar bozuldu! Beşiktaş'ta forvet belirsizliği

Spor haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmaya az bir zaman kala son çalışmalarını gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar'da hesaplar Michy Batshuayi'den gelen haberle bozuldu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 09:09 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 11:53
Hesaplar bozuldu! Beşiktaş'ta forvet belirsizliği

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin yokluğunda, teknik direktör Sergen Yalçın, ileri uçta kime forma vereceği konusunda henüz kararını vermedi.

Hesaplar bozuldu! Beşiktaş'ta forvet belirsizliği

HESAPLARI BOZDU
Beşiktaş'ta kritik Alanyaspor maçı öncesi ileri uç için bütün planlar Michy Batshuayi üzerine kuruldu. Belçikalı forvetin, bademcik iltihabı nedeniyle 39.5 derece ateşle yatağa düşmesi, teknik heyetin hesaplarını bozdu.

Hesaplar bozuldu! Beşiktaş'ta forvet belirsizliği

GÜVEN BİR ADIM ÖNDE
Sabah'ın haberine göre; Güven Yalçın, bu sezon az süre alsa da takıma 3 gollük katkı sağlarken, hazırlık maçlarında da oldukça iyi bir görüntü sergiledi. 22 yaşındaki oyuncunun rakibi ise Kenan Karaman… Gurbetçi oyuncunun şu ana kadar oynadığı maçlarda golle buluşamaması Güven'i bir adım öne çıkarıyor.

Hesaplar bozuldu! Beşiktaş'ta forvet belirsizliği

KANATTA DEĞİŞİKLİK İSTEMİYOR
Beşiktaş'ta bir diğer alternatif de Cyle Larin. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, Larin ve Ghezzal'a emanet ettiği kanatların işleyişinden memnun, bu yüzden de değişikliğe gitmek istemiyor.

Hesaplar bozuldu! Beşiktaş'ta forvet belirsizliği

SON KARARINI VERECEK
Deneyimli çalıştırıcının, karşılaşma için cuma günü yapılacak son antrenmanda forvette kimi oynatacağına karar vermesi bekleniyor.

DİĞER
Süper Lig'i görmeden Avrupa'ya gittiler! İşte TFF 1. Lig'den Avrupa'ya transfer olan futbolcular...
Tokat'ta korkunç ayı saldırısı! Ayıyla güreşerek kurtuldu
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor