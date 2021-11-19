Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala'ya olay sözler! "Tesislere gelme"

Beşiktaş'a son idmana katılmayan Fabrice N'Sakala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta sezon başında sol bek hattına Umut Meraş'ın transfer edilmesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'la birlikte forma rekabetine girdiği isim sayısı artan N'Sakala, son yapılan idmanda yer almamıştı.
Trabzonspor maçından sonra sosyal medyadan yaptığı beğenilerle tepki çeken ve kadro dışı bırakılması kararlaştırılan tecrübeli futbolcudan, kafasını dinlemesi ve tesislere gelmemesi istendi. Beşiktaş, N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını, Alanyaspor maçının ardından resmi olarak açıklayacak.
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