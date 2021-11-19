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Beşiktaş kafilesi Antalya’ya geldi

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine geldi. Beşiktaş kafilesini havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Pandemi önlemleri kapsamında taraftarın futbolcularla temasına izin verilmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 19:15
Beşiktaş kafilesi Antalya’ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, saat 17.15'te Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş kafilesini havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Pandemi önlemleri kapsamında taraftarın futbolcularla temasına izin verilmedi. Beşiktaş kafilesi takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya ilçesine doğru hareket etti. Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, 20 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.


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