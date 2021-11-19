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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı yorum! "İki eksiğe de şükür diyoruz"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Ligdeki kötü gidişatına son vermek isteyen Beşiktaş, deplasmanda ligin güçlü takımlarından Alanyaspor'a konuk olacak. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, bu mücadele öncesi siyah-beyazlıları değerlendirirken Batshuayi ve Kenan Karaman'la ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 08:56
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı yorum! "İki eksiğe de şükür diyoruz"

SİNAN VARDAR - BEŞİKTAŞ KAZANIR

Milli Takım'la Karadağ'dan mutlu bir şekilde ayrılıp dönüyoruz ligimize... Bu hafta önemli maçlar olacak... Alanyaspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe maçları dikkat çekenler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı yorum! "İki eksiğe de şükür diyoruz"

Beşiktaş sezon başından bu yana hiçbir maça tam kadro çıkamadı. Forvette Batshuayi ve Kenan Karaman soğuk algınlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İki eksiğe de 'şükür' diyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı yorum! "İki eksiğe de şükür diyoruz"

Alanyaspor ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden... Güzel bir maç olacak ve ben Beşiktaş'ı 3 puana daha yakın olarak görüyorum. Beşiktaş şu anda Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip ekip... Sergen Yalçın ve ekibinin bu haftadan itibaren çıkışa geçeceğine inanıyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı yorum! "İki eksiğe de şükür diyoruz"

Genele gelirsek, ligimiz Avrupa'nın 27.78 yaş ortalamasıyla en yaşlısı... Kulüplerimiz çok yaşlı... Geçtiğimiz hafta Fatih Terim yabancı kısıtlamasının kaldırılmasını temenni ediyor. Fatih hocaya buradan soruyorum; Kerem, Halil ve Barış'ı kazandı. Hem milli takım kazandı, hem de Galatasaray...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı yorum! "İki eksiğe de şükür diyoruz"

Bu gençlere yer verdiği için Fatih Terim'i tebrik ederim ama bu yabancı kısıtlaması olmasaydı bu yetenekler şans bulabilir miydi? Bu sistemle üstün başarılar kazanmamız bir hayalden öteye geçmiyor. Dilimde tüy bitti ama yıllardır bu böyle devam ediyor.

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