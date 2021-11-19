BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan çarpıcı yorum! "İki eksiğe de şükür diyoruz"

Genele gelirsek, ligimiz Avrupa'nın 27.78 yaş ortalamasıyla en yaşlısı... Kulüplerimiz çok yaşlı... Geçtiğimiz hafta Fatih Terim yabancı kısıtlamasının kaldırılmasını temenni ediyor. Fatih hocaya buradan soruyorum; Kerem, Halil ve Barış'ı kazandı. Hem milli takım kazandı, hem de Galatasaray...

Bu gençlere yer verdiği için Fatih Terim'i tebrik ederim ama bu yabancı kısıtlaması olmasaydı bu yetenekler şans bulabilir miydi? Bu sistemle üstün başarılar kazanmamız bir hayalden öteye geçmiyor. Dilimde tüy bitti ama yıllardır bu böyle devam ediyor.