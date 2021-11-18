Beşiktaş'ın Demokratik Kongo'lu savunma oyuncusu N'Sakala kadro dışı kaldı. Teknik heyetle bir görüşme gerçekleştiren sol bek beklemediği bir tepki alırken, istenmeyen adam ilan edildi. Teknik ekip forma verirken isimlere değil, performansa önem verdiklerini ifade ederek, "Sol bekte Rıdvan ve Umut da var. Biz, iyi olana forma veriyoruz. Mevcut ortamdan memnun değilsen, ara transferde kendine uygun bir takım bulup ayrılabilirsin" cevabını verdi. Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan futbolcunun sözleşmesindeki "25 maç oynarsa, kontratı otomatik uzar" maddesi de göz önüne alınarak kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sol bekte Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş ile devam etmek istediği ayrıca öğrenildi.

SOSYAL MEDYA KURBANI OLDU

Kador dışı bırakılan ve Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fabrice N'Sakala, geçen sezon 35 resmi maçta forma giymişti. Bu sezon 7 karşılaşmada görev alan tecrübeli sol bek, son 6 maçta hiç oynatılmadı. N'Sakala, geçtiğimiz günlerde Trabzonsporlu Yusuf'un Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçtan sonra paylaştığı, "Bravo takım!" mesajını beğendiği için tepki görmüş, bazı taraftarlar kadro dışı bırakılmasını istemişti.