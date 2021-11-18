Ersin A Milli Takım’da

Beşiktaş'om 20 yaşındaki file bekçisi Ersin, ilk kez A Milli takım kadrosuna dahil edilmenin sevincini yaşarken, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına görev almadı. Kenan Karaman ise Cebelitarık ve Karadağ maçlarında Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna girdi.
Beşiktaş'om 20 yaşındaki file bekçisi Ersin, ilk kez A Milli takım kadrosuna dahil edilmenin sevincini yaşarken, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına görev almadı. Kenan Karaman ise Cebelitarık ve Karadağ maçlarında Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna girdi.