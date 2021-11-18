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Ersin A Milli Takım’da

Beşiktaş'om 20 yaşındaki file bekçisi Ersin, ilk kez A Milli takım kadrosuna dahil edilmenin sevincini yaşarken, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına görev almadı. Kenan Karaman ise Cebelitarık ve Karadağ maçlarında Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Ersin A Milli Takım’da
Beşiktaş'om 20 yaşındaki file bekçisi Ersin, ilk kez A Milli takım kadrosuna dahil edilmenin sevincini yaşarken, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına görev almadı. Kenan Karaman ise Cebelitarık ve Karadağ maçlarında Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna girdi.
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