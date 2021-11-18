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Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida'yı yıkan karar!

2022 Dünya Kupası Avrupa gelemeri, bu hafta oynanan karşılaşmalarla son buldu. Gruplardan Dünya Kupası'nda direkt katılacak takımlar da belli oldu. Domagoj Vida'nın takımı Hırvatistan ise son karşılaşmada lider Rusya'yı 1-0 yendi ve liderlik koltuğunu devralarak 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hırvat basını, teknik direktör Dalic'in Vida'yı Dünya Kupası'na götürmeyeceğini iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:50 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:52
Beşikta'ın yıldızı Domagoj Vida'yı yıkan karar!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında Hırvatistan sahasında Rusya'yı 2-1'lık skorla devirmiş ve 2022 Katar vizesini kapmıştı.

Beşikta'ın yıldızı Domagoj Vida'yı yıkan karar!

Son dünya şampiyonu finalisti, yeniden Dünya Kupası'nda başarı yakalamayı planlıyor.

Beşikta'ın yıldızı Domagoj Vida'yı yıkan karar!

DALIC'TEN VIDA KARARI

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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