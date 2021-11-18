Batshuayi şoku

Cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra'da Chelsea kulübünde tedavi olan ve önceki gün Türkiye'ye dönen Batshuayi'nin, bu kez de yüksek ateş sebebiyle dünkü idmana çıkmadığı öğrenildi. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi'ye bademcik iltihabı teşhisi konulurken, yıldız forvetin Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacağı öğrenildi. Bu sezon Beşiktaş'ta 12 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 4 kez fileleri sarstı.