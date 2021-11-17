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Ozi forma bekliyor

Skupi ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 2 asist yapan Oğuzhan Özyakup, bu hafta sonu forma bekliyor. Uzun süredir kulübeye hapsolan tecrübeli futbolcunun, en azından Alanya maçının ikinci yarısında görev almak istediği kaydedildi. Ozi, antrenmanlarda da istekli tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Ozi forma bekliyor
Skupi ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 2 asist yapan Oğuzhan Özyakup, bu hafta sonu forma bekliyor. Uzun süredir kulübeye hapsolan tecrübeli futbolcunun, en azından Alanya maçının ikinci yarısında görev almak istediği kaydedildi. Ozi, antrenmanlarda da istekli tavırlarıyla dikkat çekiyor.
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