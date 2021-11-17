Mousset’in ayakları iyi kafası zayıf

Beşiktaş'ta Batshuayi'nin yerine düşünülen isimlerden biri olan Lys Mousset'in ilginç istatistiği dikkat çekti. Siyah-beyazlılarda, Batshuayi hava toplarında hakim olmadığı için eleştirilirken yerine yazılan Fransız forvetin daha vahim durumu dikkat çekti.
2016-17 yılında Bournemouth'a katıldığı günden bu yana 106 maçta 3 bin 46 dakikada sadece 12 gol atabilen Mousset'in hiç kafa golünün bulunmaması dikkat çekici. Gollerinin 9'unu sağ ayak, 2'sini sol ayak, 1'ini ise sırtıyla attı. Çektiği 98 şutun sadece 15'ini kafasıyla vurdu, hiç isabet sağlayamadı.