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Beşiktaş haberleri | Vida'ya ödenen rakam dudak uçuklattı!

Beşiktaş'ta Domagoj Vida krizi devam ediyor. Siyah beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız isimle anlaşma sağlayamıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın bugüne kadar Vida'ya ödediği rakam dudak uçuklattı. İşte o detay ve sözleşme görüşmelerindeki son durum...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş haberleri | Vida'ya ödenen rakam dudak uçuklattı!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'nın Beşiktaş'a bugüne kadarki maliyeti adeta dudak uçuklattı. Tecrübeli oyuncu Kartal'dan senelik 3.7 milyon euro garanti para alıyor. Ayrıca ilk dönemde 1.5 milyon euro da imza parası ödendi. 4.5 yılda Beşiktaş'tan 16.15 milyon euro'su garanti ücret olmak üzere toplam 17.65 milyon euro kazandı. Siyah-beyazlı yönetim Vida'nın menajerine de ayrıca 1 milyon 640 bin euro ödendi. Öte yandan Orman döneminde Vida'ya bir de faiz ödemesi yapıldı. Bütün bunlar toplandığında Hırvat stoperin Beşiktaş'a maliyeti 4.5 yılda 20 milyon euro'yu (230 milyon TL) buldu.

Beşiktaş haberleri | Vida'ya ödenen rakam dudak uçuklattı!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vida, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Ancak yönetim, kendi şartları dışında Hırvat stoperin kalmasına sıcak bakmıyor. Vida'nın özellikle pandemi döneminde kulübe çıkardığı zorluk, indirime yanaşmaması, gitmek istememesi ve üstüne bir de kulübü FIFA'ya şikayet etmesi yüzünden Başkan Ahmet Nur Çebi kendisine kırgın. Vida'nın şimdiye kadar aldığı rakamın zaten çok yüksek olduğuna inanan Başkan Çebi, "Ancak bizim şartlarımızda kalabilir" diyerek menajerine rest çekti. Beşiktaş yönetimi sözleşme uzatmak için %50'lik bir indirim önerirken, Vida bunu henüz kabul etmedi.

Beşiktaş haberleri | Vida'ya ödenen rakam dudak uçuklattı!

KARTAL'DA 143 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 143 resmi karşılaşmaya sahaya çıkan Domagoj Vida, bu periyotta 15 gol kaydederken, 1 de asist yaparak ve toplamda 16 gole direkt olarak katkı sağladı.

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