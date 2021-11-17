Beşiktaş haberleri | Vida'ya ödenen rakam dudak uçuklattı!

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida'nın Beşiktaş'a bugüne kadarki maliyeti adeta dudak uçuklattı. Tecrübeli oyuncu Kartal'dan senelik 3.7 milyon euro garanti para alıyor. Ayrıca ilk dönemde 1.5 milyon euro da imza parası ödendi. 4.5 yılda Beşiktaş'tan 16.15 milyon euro'su garanti ücret olmak üzere toplam 17.65 milyon euro kazandı. Siyah-beyazlı yönetim Vida'nın menajerine de ayrıca 1 milyon 640 bin euro ödendi. Öte yandan Orman döneminde Vida'ya bir de faiz ödemesi yapıldı. Bütün bunlar toplandığında Hırvat stoperin Beşiktaş'a maliyeti 4.5 yılda 20 milyon euro'yu (230 milyon TL) buldu.





Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vida, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Ancak yönetim, kendi şartları dışında Hırvat stoperin kalmasına sıcak bakmıyor. Vida'nın özellikle pandemi döneminde kulübe çıkardığı zorluk, indirime yanaşmaması, gitmek istememesi ve üstüne bir de kulübü FIFA'ya şikayet etmesi yüzünden Başkan Ahmet Nur Çebi kendisine kırgın. Vida'nın şimdiye kadar aldığı rakamın zaten çok yüksek olduğuna inanan Başkan Çebi, "Ancak bizim şartlarımızda kalabilir" diyerek menajerine rest çekti. Beşiktaş yönetimi sözleşme uzatmak için %50'lik bir indirim önerirken, Vida bunu henüz kabul etmedi.



